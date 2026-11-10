​35 GW à installer d'ici 2035 : Le défi des centres de données et de l'énergie en Afrique de l'Ouest

L'expansion de l'économie numérique et l'installation de centres de données transforment la structure de la demande énergétique en Afrique de l'Ouest.



S&P Global estime que la région aura besoin d'installer « environ 35 GW de capacité de production supplémentaire d'ici 2035 pour suivre le rythme de la croissance de la demande de pointe ».



Les analystes avertissent que « les centres de données mettront à l'épreuve la coordination des infrastructures en Afrique de l'Ouest », en créant une forte pression sur des systèmes électriques déjà vulnérables.



Le Nigéria illustre l'intensité de ce défi d'infrastructure. Le pays attire des investissements dans le secteur numérique grâce à sa réglementation, mais la précarité du réseau contraint les acteurs à recourir à des solutions autonomes.



Selon S&P Global, « l’expansion des centres de données pourrait donc dépendre davantage de solutions d’alimentation hybrides privées que d’un approvisionnement entièrement intégré par les services publics, ce qui mettra en évidence les limites de l’infrastructure de réseau existante ».



Le choix du mode d'alimentation de ces centres informatiques déterminera leur impact sur l'ensemble du système énergétique régional. S'ils s'appuient sur le réseau public, ils pourraient agir comme des moteurs financiers pour moderniser l'ensemble des équipements.



S&P Global conclut : « si les centres de données sont alimentés par un réseau fiable ou des systèmes d'alimentation dédiés, ils pourraient devenir des charges d'ancrage pour des investissements plus larges dans les infrastructures ; s'ils sont principalement alimentés par des systèmes de secours diesel ou des systèmes privés isolés, leurs avantages pour le système global seraient limités ».