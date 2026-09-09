​656 millions détournés en Espagne, arnaque au Canada: la chute d'Omar Ndiaye, l'homme aux 62 fausses identités

Omar Ndiaye, un Sénégalais de 45 ans, a été écroué au Canada pour une vaste escroquerie aux prestations sociales après avoir sévi pendant des années en Espagne.



Selon le journal El Mundo, durant son séjour à Bilbao, il a réussi à détourner plus d'un million d'euros (environ 656 millions de francs CFA) en créant 62 fausses identités et en profitant de failles administratives entre 2008 et 2022.



Lors de ses voyages réguliers au Sénégal, l'escroc « menait grand train : restaurants chics, voitures de location haut de gamme et vêtements dont les prix lui auraient été inaccessibles ».



Il justifiait cette soudaine aisance financière auprès de ses proches en affirmant qu'il « avait réalisé de bons investissements qui lui avaient rapporté des gains financiers considérables », cachant habilement l'origine frauduleuse de ses fonds.



Selon le journal, après avoir été arrêté en Espagne en 2022 avec 23 passeports en sa possession, il avait profité d'une libération sous caution pour s'évaporer dans la nature. Malgré l'échec de plusieurs demandes d'asile formulées entre 2023 et 2025, il a réussi à s'installer au Canada où il a récidivé en obtenant frauduleusement 180 000 dollars canadiens (environ 73,6 millions de francs CFA) d'aides d'urgence.



Incarcéré de nouveau depuis juillet dernier par décision de la juge en raison d'un « risque de fuite trop élevé », il encourt une peine de trois à cinq ans de prison.



Alors que son avocat soutient qu'« une autre personne avait déposé les 55 demandes fictives en se faisant passer pour Omar Ndiaye », El Mundo informe que les autorités évaluent actuellement son dossier en vue d'une éventuelle expulsion.