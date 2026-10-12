​76,1 % d'échanges régionaux : L'Afrique de l'Ouest au cœur de l'intégration continentale

Dans un rapport publié en 2026, la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) dresse un panorama visuel du paysage commercial de l'Afrique de l'Ouest.



Selon cette étude, la sous-région se distingue par un dynamisme interne remarquable, enregistrant « la deuxième plus forte part d'échanges intra-régionaux sur le continent, atteignant 76,1 % en 2025 ». Cette performance s'appuie sur des liens commerciaux très resserrés entre pays voisins et des marchés régionaux majeurs.



Le document d'Afreximbank met également en lumière le rôle central des grands partenaires internationaux dans la dynamique ouest-africaine. La Chine figure au premier rang avec des volumes d'échanges bilatéraux impressionnants, s'élevant notamment à 6,10 milliards de dollars avec le Nigeria et 5,03 milliards de dollars avec le Ghana.



Par ailleurs, le Nigeria entretient des relations commerciales de premier ordre avec d'autres puissances globales, affichant 8,14 milliards de dollars d'échanges avec l’Inde et 6,18 milliards de dollars avec les Pays-Bas.



En matière de structures d'exportation, le rapport révèle une nette spécialisation géographique des économies de la zone. Alors que les combustibles et les ressources minières prédominent largement dans le panier d'exportation du Nigeria, les produits agricoles et alimentaires occupent une place prépondérante dans d'autres pays de la sous-région, en particulier le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.



Afreximbank souligne l'importance des corridors régionaux et inter-régionaux pour soutenir l'intégration continentale et la résilience face aux chocs extérieurs. Des liaisons bilatérales clés comme l'axe Côte d'Ivoire - Nigeria illustrent la densité des flux locaux, tandis que les échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest représentent désormais « 19,3 % de la distribution commerciale sous-régionale », traduisant une interconnexion croissante à l'échelle du continent.