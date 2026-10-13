​7,8 g/t d'or à Diamba Sud : Fortuna Mining investit 8 millions USD à Bambadji

Fortuna Mining Corp, la compagnie minière canadienne annonce des résultats très prometteurs issus de ses derniers forages d'exploration sur le projet aurifère de Diamba Sud, situé à Kédougou.
Les récents travaux menés sur les gisements de l'Arc Sud (Southern Arc) et de Kassasoko ont révélé des intersections à haute teneur en or s'étendant au-delà des fosses prévues, atteignant notamment « 7,8 g/t d'or sur une largeur vraie estimée à 12,8 mètres ».
S'appuyant sur ces données concluantes, l'entreprise prévoit de publier une mise à jour de ses ressources et réserves minérales d'ici la fin de l'année, avant de poursuivre ses forages d'extension en 2027.
Parallèlement à ces développements, la société accélère ses activités sur les propriétés adjacentes de Bambadji, récemment acquises auprès de Barrick et IAMGOLD.
Une campagne de forage dotée d'un budget de 8 millions de dollars y a démarré avec six foreuses déployées sur la cible de l'Ouest de Kabé (Kabewest), située à seulement 2,3 kilomètres du futur site d'usine de Diamba Sud.
Les premières observations géologiques y révèlent de fortes similitudes structurelles avec la minéralisation de Diamba Sud, et la compagnie espère intégrer une première estimation des ressources inférées de l'Ouest de Kabé dans son bilan annuel au premier trimestre de 2027.
Les récents travaux menés sur les gisements de l'Arc Sud (Southern Arc) et de Kassasoko ont révélé des intersections à haute teneur en or s'étendant au-delà des fosses prévues, atteignant notamment « 7,8 g/t d'or sur une largeur vraie estimée à 12,8 mètres ».
S'appuyant sur ces données concluantes, l'entreprise prévoit de publier une mise à jour de ses ressources et réserves minérales d'ici la fin de l'année, avant de poursuivre ses forages d'extension en 2027.
Parallèlement à ces développements, la société accélère ses activités sur les propriétés adjacentes de Bambadji, récemment acquises auprès de Barrick et IAMGOLD.
Une campagne de forage dotée d'un budget de 8 millions de dollars y a démarré avec six foreuses déployées sur la cible de l'Ouest de Kabé (Kabewest), située à seulement 2,3 kilomètres du futur site d'usine de Diamba Sud.
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