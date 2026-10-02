​877 millions de DTS et 36 % du total mondial : Le bilan chiffré du soutien financier du FMI en Afrique subsaharienne

L’Afrique subsaharienne demeure au cœur des priorités financières et stratégiques de l'institution, captant notamment 36 % du total des activités de développement des capacités pour l'exercice 2026.



Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI) : « Naviguer dans un monde incertain », l'aide financière directe approuvée pour l'Afrique subsaharienne atteint 877 millions de Droits de tirage spéciaux (DTS) au cours de cet exercice.



Cet engagement se traduit par un soutien massif aux réformes structurelles et à la résilience climatique à travers le continent, illustré par des parcours de réussite comme celui du Rwanda, dont les efforts soutenus lui permettent d’enregistrer « l'un des taux de croissance économique les plus élevés d'Afrique » grâce à une collaboration étroite avec le FMI.



L'Afrique de l'Ouest concentre une part significative de ces efforts financiers à travers divers accords et facilités de crédit taillés sur mesure pour les pays de la zone. Le Burkina Faso a ainsi bénéficié de 90,30 millions de DTS au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), tandis que la Gambie et le Libéria ont reçu respectivement 46,70 millions de DTS et 193,80 millions de DTS au titre du même instrument destiné à contrer les vulnérabilités climatiques et structurelles.



D'autres nations ouest-africaines voient leurs enveloppes consolidées pour faire face à la conjoncture, à l'instar du Niger et de Cabo Verde, qui enregistrent des augmentations de leur Facilité élargie de crédit (FEC) à hauteur de 79,00 millions de DTS et 7,10 millions de DTS, tandis que le Tchad se voit accorder un montant substantiel de 455,70 millions de DTS au titre de la FEC pour stabiliser ses perspectives macroéconomiques.