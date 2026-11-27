L’OCDE et de la Commission de l'Union africaine, ont publié un rapport conjoint intitulé « Dynamiques du développement en Afrique 2026 : Gérer la dette au service de la transformation ». Il ressort que la viabilité de la dette souveraine africaine dépend autant de la qualité des financements et des capacités institutionnelles que de leur volume.



Si la dette publique globale s'établit autour de 62 % du PIB en 2025 après un pic de 66 % en 2023, le poids des intérêts a atteint 24,9 % des recettes publiques en 2024 et 23 des 38 pays évalués par le FMI et la Banque mondiale sont en situation de surendettement ou à risque élevé.



Pourtant, le rapport conjoint CUA/OCDE 2026 montre qu'un investissement public accru dans le capital, à hauteur de 0,5 point de PIB par an sur cinq ans soit environ 93 milliards USD cumulés, pourrait stimuler la croissance annuelle d'environ 0,96 point de pourcentage et réduire le ratio dette/PIB de près de 14 points à cinq ans. Cette dynamique créerait entre « 13,6 et 22,6 millions d'emplois » et dégagerait environ 463 milliards USD d'économies nettes sur la dette, soit près d'un quart du coût estimé pour « éradiquer la pauvreté sur le continent ».



Dans le même temps, la structure des créanciers a profondément évolué entre 2010 et 2024 : la part des créanciers privés dans la dette extérieure est passée de 27 % à 42 % et celle des prêteurs bilatéraux hors Club de Paris de 10 % à 15 %, tandis que la dette intérieure pondérée par le PIB en PPA est montée de 30 % en 2015 à 43 % en 2023. Si l'endettement domestique limite le risque de change, il expose davantage les économies aux tensions de refinancement, aux taux élevés et à la vulnérabilité des banques commerciales face au risque souverain.



Le rapport conjoint CUA/OCDE 2026 souligne que la transparence de la dette atteint en moyenne 0,65 sur 1 dans 48 pays sur le continent, avec une note très faible de 0,10 sur les bilans du secteur public.



Pour soutenir la « transformation productive », le document insiste sur le contrôle parlementaire, la maîtrise des prêts adossés aux ressources naturelles et des passifs éventuels, le financement mixte, ainsi que sur la coordination via le Cadre commun du G20, la « Position commune africaine sur la dette », le Mécanisme africain de suivi de la dette, l'Agence africaine de notation de crédit et le projet de Mécanisme africain de stabilité financière.