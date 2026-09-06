​À Somone, Cheikh Aldjouma Sow revendique l’ancrage de Kiiraay auprès de la jeunesse

Le ministre conseiller à la Présidence de la République, Cheikh Aldjouma Sow, a rejeté les affirmations du camp d’Ousmane Sonko mettant en doute la représentativité du parti Kiiraay, les Patriotes républicains, dans la commune de Somone. Pour lui, la forte mobilisation de la jeunesse lors d’une récente rencontre politique constitue la preuve de l’ancrage du parti dans la localité.



« Ces images sont un démenti envers ceux qui considèrent qu’il n’y a pas une jonction entre les autorités politiques et la jeunesse », a déclaré Cheikh Aldjouma Sow, mettant en avant la participation massive des jeunes à cette rencontre.



Selon le conseiller à la Présidence, cette mobilisation traduit également le soutien de la jeunesse de Somone au président de la République et son engagement aux côtés des responsables politiques qui l’accompagnent.



« En tout cas, la jeunesse de Somone est derrière Son Excellence Monsieur le Président de la République », a-t-il affirmé, soulignant que les participants avaient notamment arboré des tee-shirts et des casquettes aux couleurs du mouvement.



Pour Cheikh Aldjouma Sow, cette mobilisation ne se limite pas à une simple démonstration de force. Elle témoigne, selon lui, de « l’adhésion » et de « l’engagement total » des jeunes aux côtés du chef de l’État et des responsables de Kiiraay chargés de porter leur projet politique.



Le responsable politique a également salué la présence de plusieurs figures de la formation lors de la rencontre. Il a notamment cité Aminata Touré, ainsi que des responsables nationaux et départementaux de Kiiraay, les Patriotes républicains.



Cette mobilisation est ainsi présentée par Cheikh Aldjouma Sow comme un démenti aux critiques contestant l’implantation de Kiiraay à Somone et comme un signal de la proximité revendiquée entre les responsables politiques et la jeunesse de la commune.