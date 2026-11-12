​AIBD : deux syndicats font front commun pour réclamer la restitution des acquis sociaux

Deux organisations syndicales de l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), le Syndicat des personnels des aéroports du Sénégal et le Syndicat unitaire et démocratique des travailleurs des aéroports du Sénégal, ont fait front commun pour défendre les droits des travailleurs. Elles ont réclamé la restitution des acquis sociaux, l’harmonisation des salaires, l’avancement des agents ainsi que la reprise des travaux dans les aéroports régionaux.



Prenant la parole, Ass Malik Ndoye, secrétaire général du Syndicat unitaire et démocratique des travailleurs des aéroports du Sénégal, a exigé le rétablissement de l’autonomie financière de l’AIBD. Il a également appelé l’État à faciliter la récupération des principales sources de revenus de l’entreprise, actuellement gagées auprès des banques, ainsi que de son patrimoine.



« Ayant hérité du passif, il est légitime que nous récupérions également l’actif », a-t-il déclaré. Le responsable syndical a aussi réclamé « la restitution intégrale ou le rétablissement progressif » des acquis sociaux, qu’il estime avoir été arbitrairement confisqués.



Les syndicalistes ont également dénoncé les disparités salariales entre des agents exerçant les mêmes fonctions. « À travail égal, salaire égal », a rappelé Ass Malik Ndoye, qui a demandé la mise en œuvre de l’harmonisation des traitements et le retour des commissions paritaires.



Sur la question de l’avancement professionnel, il a jugé inadmissible que certains travailleurs restent bloqués dans la même catégorie pendant plus de dix ans. Il a enfin exigé la reprise immédiate des travaux dans les aéroports régionaux et leur réouverture effective, afin de permettre le redéploiement d’une partie du personnel.