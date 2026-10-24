​APR : Saourou Sène et Annette Seck nommés à de nouvelles fonctions dirigeantes

L'Alliance pour la République (APR) a officialisé de nouvelles nominations au sein de ses structures dirigeantes à Dakar, par le biais de deux décisions présidentielles datées du 24 octobre 2026.



Ces mesures visent à renforcer l'organigramme du parti à travers des attributions stratégiques dans les secteurs éducatif et sanitaire.



Dans la première décision, Saourou Sène a été nommé au poste de Coordonnateur du Mouvement national des Enseignants républicains. Cette nomination confie à une figure clé la gestion et la dynamisation de cette entité éducative affiliée au parti.



Parallèlement, la seconde décision attribue à Annette Seck les fonctions de Secrétaire nationale à la Santé et à la Prévention.



Les différents organes de l'APR ont ainsi reçu instruction d'assurer la stricte application de ces nominations, telles que consignées dans le document officiel émis ce 24 octobre 2026.