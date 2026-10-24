​APR : Saourou Sène et Annette Seck nommés à de nouvelles fonctions dirigeantes

L'Alliance pour la République (APR) a officialisé de nouvelles nominations au sein de ses structures dirigeantes à Dakar, par le biais de deux décisions présidentielles datées du 24 octobre 2026.
Ces mesures visent à renforcer l'organigramme du parti à travers des attributions stratégiques dans les secteurs éducatif et sanitaire.
Dans la première décision, Saourou Sène a été nommé au poste de Coordonnateur du Mouvement national des Enseignants républicains. Cette nomination confie à une figure clé la gestion et la dynamisation de cette entité éducative affiliée au parti.
Parallèlement, la seconde décision attribue à Annette Seck les fonctions de Secrétaire nationale à la Santé et à la Prévention.
Les différents organes de l'APR ont ainsi reçu instruction d'assurer la stricte application de ces nominations, telles que consignées dans le document officiel émis ce 24 octobre 2026.
Ces mesures visent à renforcer l'organigramme du parti à travers des attributions stratégiques dans les secteurs éducatif et sanitaire.
Dans la première décision, Saourou Sène a été nommé au poste de Coordonnateur du Mouvement national des Enseignants républicains. Cette nomination confie à une figure clé la gestion et la dynamisation de cette entité éducative affiliée au parti.
Parallèlement, la seconde décision attribue à Annette Seck les fonctions de Secrétaire nationale à la Santé et à la Prévention.
Les différents organes de l'APR ont ainsi reçu instruction d'assurer la stricte application de ces nominations, telles que consignées dans le document officiel émis ce 24 octobre 2026.
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