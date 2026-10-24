​Accès à la justice: l’AJS veut implanter ses « Boutiques de droit » dans tous les départements

L’Association des juristes sénégalaises (AJS) ambitionne de déployer ses « Boutiques de droit » dans l’ensemble des départements du Sénégal afin de rapprocher les services d’accompagnement juridique des citoyens qui en sont encore éloignés.



S’exprimant samedi lors d'une session de consultations gratuites à Bargny et Bambilor, la présidente de l'association, Aminata Fall Niang, a souligné la volonté de sa structure d'étendre un réseau déjà implanté à Dakar, Thiès, Louga, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou, rapporte l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Pour répondre aux défis d'accès au droit auxquels font face les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, l'organisation a lancé au début de l'année 2026 le concept de boutiques itinérantes.



Aminata Fall Niang a rappelé qu'à travers ces dispositifs dotés d'un numéro vert, les juristes apportent écoute, information et orientation aux populations. « C’est précisément pour répondre à ces préoccupations et à ces défis que l’AJS a décidé au début de l’année 2026 d’initier le concept de la boutique de droits itinérantes », a-t-elle précisé, affirmant la détermination de son équipe à couvrir toutes les localités du pays.