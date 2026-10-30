​Accès aux énergies de cuisson : Le casse-tête de la transition énergétique des ménages au Sénégal

L'écosystème de la résilience locale : Biogaz et Foyers Améliorés



Pour bâtir une véritable souveraineté énergétique qui réponde aux impératifs du climat et de la santé, le Sénégal voit émerger une pluralité d'initiatives locales basées sur des énergies renouvelables et des technologies endogènes.



En milieu agropastoral, le biogaz domestique représente une solution circulaire prometteuse. Initié à travers le Programme National de Biogaz (PNB), ce dispositif transforme les déjections animales et les déchets organiques en un gaz propre destiné à la cuisson et à l'éclairage. En plus de fournir une énergie gratuite après installation, le processus génère du « digestat », un engrais organique de haute valeur qui fertilise les cultures sans produit chimique.



En attendant la généralisation des énergies 100 % propres, l’adoption de Foyers Améliorés (ICS) constitue la technologie de transition la plus immédiatement accessible. Conçus en métal, en céramique ou en matériaux mixtes, ces foyers (tels que les modèles Jambaar, Taaru ou Sakkanal) optimisent la combustion et réduisent la consommation de combustible d’au moins 30 % à 50 % par rapport à un foyer traditionnel.

Des initiatives majeures comme le projet international EnDev / Fonds Vert pour le Climat (GCF), déployé de 2020 à 2024, démontrent le potentiel de cette filière. Rien qu'au Sénégal et au Kenya, l'adoption à grande échelle de foyers améliorés doit permettre d'éviter l'émission de 25 mégatonnes d'équivalent CO₂ d'ici 2030, tout en bénéficiant directement à plus de 11 millions de personnes.



Gouvernance, CDN et Pacte National : Vers un changement d'échelle



Conscient de l'urgence d'harmoniser ces initiatives fragmentées, l'État du Sénégal a franchi une étape majeure avec le lancement officiel de la « Stratégie nationale des combustibles de cuisson propre et des biocarburants 2025-2035 », portée par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.



Ce plan décennal ambitionne de corriger un constat sans appel : en 2024, 43 % des ménages sénégalais n'ont toujours pas accès à des technologies de cuisson propre. Pour inverser cette courbe et respecter les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD 7.1.2), la stratégie nécessite un investissement global estimé à 73 milliards de F CFA.



Cette vision politique nationale s’articule étroitement avec la Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) révisée du Sénégal dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, ainsi qu'avec le Pacte National pour l'Énergie (élaboré lors du sommet Mission 300 Africa Energy). L’objectif est d’accélérer le rythme de progression de l'accès à la cuisson propre, en le faisant passer de 3,1 % par an à 11,3 % par an, afin de garantir un accès universel à l'horizon 2030.



Cependant, la concrétisation de cette feuille de route stratégique se heurte à plusieurs défis majeurs : la mobilisation de la finance climatique internationale, l’harmonisation des interventions, mais également la prise en compte transversale des questions de genre.



La transition vers une cuisson propre au Sénégal dépasse le simple cadre technique de l’efficacité énergétique. Elle constitue le point de jonction stratégique où se jouent la préservation de la biodiversité forestière, l'atténuation du dérèglement climatique mondial, la justice sociale envers les femmes et la santé publique de la nation.



