L'affaire présumée de viol impliquant un chauffeur de Yango connaît un nouveau développement. Les premières données techniques communiquées par la plateforme contredisent le récit d'une jeune femme qui affirme avoir été agressée sexuellement lors d'un trajet entre les Almadies et Rufisque, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026.



D'après les données techniques de la plateforme, le 23 octobre, à 00h54, la jeune femme aurait quitté Yoff Virage à destination de l'avenue Pompidou, où elle serait arrivée à 1h19. Cet itinéraire ne correspondrait pas au trajet Almadies-Rufisque évoqué dans son témoignage.



À 1h24, une nouvelle course aurait été commandée pour relier l'avenue Pompidou à la rue Adama Lô, à Rufisque. Mais la cliente aurait annulé la réservation environ deux minutes après. L'analyse de la géolocalisation la situerait alors au restaurant Ali Baba, en centre-ville de Dakar.



Ces éléments techniques sont au cœur de la plainte déposée par la directrice générale de Yango. Selon le journal Libération, la présumée victime serait devenue injoignable après sa convocation par la DSC.



Toutefois, ces données communiquées par la plateforme restent à confronter aux autres éléments de l'enquête.



Pour rappel, dans un live animé par l'activiste Kaliphone sur TikTok, la jeune femme aurait déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un chauffeur partenaire de Yango. Des accusations contestées par la plateforme, qui s'appuie sur les données de géolocalisation et l'historique des courses enregistrées cette nuit-là.



Selon les éléments de la plainte déposée par la directrice générale de Yango auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles », l'utilisatrice de la ligne téléphonique 77 163..., identifiée au nom de A. Faye et domiciliée à Rufisque Keury Souf, serait également liée à un compte TikTok.