​Accusations de sorcellerie et tortures en haute mer : 18 passeurs sénégalais risquent la prison à vie en Espagne

La justice espagnole s'apprête à juger dix-huit passeurs accusés d'avoir torturé et tué au moins 58 migrants à bord d'une pirogue à destination des îles Canaries.



Selon des informations révélées par The Sun, les suspects, « presque tous de nationalité sénégalaise, risquent la prison à vie pour des faits qualifiés de meurtres, tortures et trafic d'êtres humains ».



Partie du Sénégal avec environ 300 personnes à bord, l'embarcation de bois de 20 mètres a dérivé pendant 11 jours après une panne de moteur et l'épuisement des vivres. L’affaire remonte en septembre 2025.



Selon les enquêteurs espagnols, le drame a basculé dans l'horreur sous l'influence d'un guide spirituel à bord, un marabout de 43 ans nommé A. Touré, et de deux chefs d'expédition. Face à une panne de moteur et au manque de nourriture, ces derniers ont désigné plusieurs passagers comme étant des « sorciers » responsables des intempéries et des pannes.



Les témoignages recueillis auprès des 248 survivants secourus au large de Dakhla décrivent des scènes de barbarie systématique.



Les victimes désignées ont été déshabillées, ligotées, battues à coups de ceinture et de bâton, et parfois aspergées d'essence ou poignardées. Les suspects sont accusés d'avoir délibérément affamé et torturé ces migrants avant de les jeter par-dessus bord « morts ou vifs », tout en confisquant les provisions restantes pour leur propre usage.



Un porte-parole de la police nationale espagnole à Gran Canaria a confirmé l'ampleur des exécutions : « Les agents de la police nationale ont arrêté 19 personnes soupçonnées de meurtres et de torture à bord d'un cayuco secouru le 24 août ».



Il a également précisé que « d’après les témoignages recueillis, ces décès seraient liés à des superstitions qui auraient désigné comme « sorcières » certaines personnes à bord », ajoutant que des passagers ont aussi été exécutés « pour la simple raison qu'ils ont protesté ou manifesté leur désaccord avec les conditions de voyage ».