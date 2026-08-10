​Adolescence au Sénégal : dix repères pour concilier héritage et autonomie

Dans son ouvrage Grandir entre héritage et autonomie : une autre manière de penser l’adolescence au Sénégal, publié le 15 juillet 2026, Alain Sadick invite les familles à repenser leur manière d’accompagner les adolescents. Son message : transmettre les valeurs familiales tout en permettant au jeune de choisir, d’agir et d’assumer progressivement ses décisions.



L’adolescence constitue une période de transformation pour le jeune, mais aussi pour sa famille. Les règles, l’autorité, les choix scolaires, les usages numériques ou encore les projets de mobilité peuvent devenir des sujets de tension. Pour Alain Sadick, ces difficultés ne traduisent pas nécessairement un affaiblissement des valeurs familiales. Elles montrent surtout la nécessité de trouver de nouveaux équilibres.



Transmettre sans figer



L’héritage familial ne se limite pas aux traditions. Il se retrouve dans le respect des aînés, la solidarité, la participation à la vie du foyer ou encore la manière d’affronter les difficultés. Pour l’auteur, transmettre cet héritage ne signifie toutefois pas reproduire toutes les pratiques du passé.



Une valeur peut rester essentielle tout en évoluant dans sa manière d’être vécue. Le respect peut ainsi laisser une place au questionnement, la solidarité au projet personnel et l’autorité à l’explication des règles.



Une autonomie qui reste liée aux autres



Alain Sadick défend l’idée d’une « autonomie relationnelle ». Le jeune peut apprendre à penser par lui-même, choisir son orientation et gagner en indépendance sans rompre avec sa famille.



Cette autonomie dépend cependant des ressources disponibles. Étudier loin du domicile, se loger, se déplacer, accéder au numérique ou débuter une expérience professionnelle représentent des coûts que le jeune ne peut pas toujours assumer seul. La famille, la communauté et les institutions jouent donc un rôle important dans le processus d’émancipation.



Des tensions visibles au quotidien



Parmi les situations évoquées figurent la parole du jeune, l’orientation scolaire et professionnelle, le téléphone et les réseaux sociaux, la famille élargie, la participation aux tâches du foyer ou encore la mobilité pour les études et le travail.



Ces situations montrent que les familles doivent souvent concilier des attentes parfois contradictoires : protéger tout en faisant confiance, transmettre tout en laissant une place à l’initiative, soutenir la réussite tout en respectant les aspirations personnelles.



Pour l’auteur, la solution ne consiste pas à supprimer ces tensions, mais à les rendre plus lisibles. Une règle gagne en sens lorsqu’elle est associée à une valeur clairement expliquée. Une liberté devient plus solide lorsqu’elle s’accompagne d’une responsabilité réelle.



Une réflexion ancrée entre le Sénégal et la France



Originaire de Joal-Fadiouth et installé en France depuis plusieurs années, Alain Sadick nourrit sa réflexion de cette double expérience. Il ne cherche pas à opposer deux modèles culturels, mais à penser les transformations auxquelles les familles sont confrontées dans un monde ouvert et interdépendant.



Ses dix repères portent notamment sur l’autorité, les limites, l’écoute, les désaccords, le numérique, l’estime de soi, la cohérence parentale et l’autonomie.



L’objectif n’est pas de proposer une recette universelle, mais d’aider les familles à distinguer ce qui doit être préservé de ce qui peut évoluer. Pour Alain Sadick, grandir ne signifie donc pas choisir entre ses racines et son avenir, mais apprendre à avancer avec un héritage compris, des liens préservés et une liberté progressivement assumée.