​Affaire Jessica-Anita : le groupe « Panama City » au cœur de l’enquête sur une vidéo intime

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) analyse le téléphone de Khady Kébé, alias « Jessica », dans le cadre de l’enquête sur la diffusion d’une vidéo intime impliquant S. Manga, connue sous le pseudonyme d’« Anita ». Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer le rôle du groupe « Panama City » dans cette affaire.



Selon le quotidien Libération, S. Manga aurait affirmé avoir été intégrée à ce groupe par Jessica. Elle y aurait fait la connaissance d’A. Thiam, un homme installé en France avec lequel elle entretenait une relation. Une vidéo intime, tournée au domicile de ce dernier, aurait par la suite été diffusée sur les réseaux sociaux.



Entendue par les enquêteurs, Jessica aurait expliqué que le groupe servait à partager les liens de ses vidéos TikTok avec ses modératrices, évoquant également un projet de site de rencontres qui n’aurait finalement pas abouti.



Des soupçons de chantage à éclaircir



Cette version ne met pas fin aux interrogations des enquêteurs. Selon le journal, ces derniers cherchent à vérifier si le groupe n’avait pas plutôt pour fonction de mettre en relation des hommes et des femmes afin d’obtenir des vidéos intimes susceptibles d’être utilisées à des fins de chantage.



L’exploitation du téléphone de Jessica devrait permettre d’examiner les échanges entre les membres du groupe, son fonctionnement et les circonstances dans lesquelles la vidéo a été diffusée.



À ce stade, l’existence d’un éventuel système de chantage reste à établir. Les éléments numériques recueillis devront notamment permettre de confronter les déclarations des personnes concernées aux faits de l’enquête.