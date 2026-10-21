​Affaire « Kocc Barma » : 129 564 fichiers pornographiques découverts sur deux sites incriminés

Les investigations techniques menées par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) sur les sites incriminés, le téléphone et l’ordinateur saisis chez El Hadji Babacar Dioum alias « Kocc-Barma », ont permis de découvrir 129 564 fichiers pornographiques répartis entre deux plateformes.



Écroués depuis juin 2025, « Kocc-Barma » et son acolyte El Hadji Assane Demba, alias « Leuk Daour » sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l’intimité de la vie privée, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, pornographie enfantine, pédophilie, extorsion de fonds et complicité de ces infractions ».



D’après le journal Libération, l’examen complémentaire des données extraites de l’ordinateur Apple MacBook Pro de « Kocc » a permis de découvrir trois sous-dossiers et dix fichiers. Parmi ces éléments figurent une copie de la carte nationale d’identité de M. Seck, présentée comme une victime de chantage, un fichier image relatif à un courriel d’El Hadji Assane Demba, ainsi que neuf fichiers vidéo au format MP4 issus de WhatsApp, datés des 5 avril 2018 et 19 janvier 2019.



Le courriel établit un lien entre El Hadji Assane Demba et le pseudonyme « Leuk Daour », utilisé pour faire chanter des victimes. Il tend également à démontrer qu’El Hadji Babacar Dioum connaissait El Hadji Assane Demba, contrairement aux déclarations de ce dernier.



Les opérations effectuées sur les sites web incriminés ont permis de récupérer les données hébergées sur leurs serveurs, soit 109,9 Go sur boydakar.com et 189,1 Go sur babiporno.com. Le site babiporno.com comptait 71 218 fichiers, dont 55 452 images et 10 897 vidéos, tandis que boydakar.com en regroupait 58 346, dont 49 865 images et 8 345 vidéos.



L’analyse des métadonnées a également permis d’identifier sept fichiers image du site babiporno.com contenant des coordonnées GPS. Les localisations relevées, réparties sur trois continents, comprennent notamment Conakry, Bamako et Dakar-Yoff. Ces données constituent des pistes d’investigation pour identifier les auteurs des prises de vue et procéder à des recoupements concernant les inculpés.



Par ailleurs, saisie dans le cadre de ces investigations, la police des frontières a indiqué qu’El Hadji Babacar Dioum avait effectué 12 voyages entre le 19 novembre 2020 et le 27 mai 2025, soit six départs et six arrivées. Ces déplacements l’ont conduit dans six pays : le Mali, l’Éthiopie, la Guinée, la Côte d’Ivoire, les Émirats arabes unis et la Turquie.