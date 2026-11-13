​Affaire Ndiaga Seck et Cie : cinq hommes se constituent parties civiles pour « harcèlement sexuel »

Poursuivis pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel », Ndiaga Seck et ses 31 co-inculpés ont comparu devant le tribunal correctionnel de Louga, le 12 novembre 2026. Si l'affaire a été renvoyée au 14 décembre, cinq hommes, qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel, sont annoncés parmi les parties civiles.



Deux d’entre eux ont été entendus hier, jeudi. Ils mettent en cause deux des prévenus : Amadou Lamine Dia, présenté comme celui qui aurait dénoncé Ndiaga Seck, et Mame Abdou Lecore, dit « Baya Tama », dont les agissements présumés seraient à l’origine du scandale.



L’enquête a été ouverte après qu’un jeune homme a confié à son employeur être victime de harcèlement sexuel de la part de Mame Abdou Lecore. Malgré les avertissements de son employeur, ce dernier aurait continué à le harceler. La victime a finalement bloqué son numéro avant de saisir les autorités compétentes.



Un autre jeune, identifié par les initiales M. G., avait également dénoncé des faits similaires qu’il attribue à Mame Abdou Lecore.



Au cours de l’enquête, trois employés de l’hôpital Maguette Lô de Linguère ont, à leur tour, porté plainte contre Amadou Lamine Dia. Ils lui reprochent de leur avoir fait des avances répétées sur Facebook et WhatsApp.



L’absence d’un des prévenus, qui n’a pas été extrait de prison, ainsi que celle d’un avocat de la défense, a conduit au renvoi de l’affaire au 14 décembre prochain. Selon les informatins du journal Libération, les avocats de la défense ont également sollicité un huis clos. Une demande que le tribunal examinera lors de la prochaine audience.

