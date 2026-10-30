​Affaire Nourah Ba : deux nouvelles plaintes transmises à la DSC

Au tribunal de Dakar, Mariama Ba dite Nourah Ba voit son dossier rebondir, après qu'elle a été placée sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du huitième cabinet pour faux et usage de faux en écritures authentiques et dans des documents administratifs, provocation à l'intolérance religieuse, injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs.
Selon les informations de Libération, deux nouvelles plaintes ont été transmises par le parquet à la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) pour enquête. La première a été déposée par le député et leader des Nationalistes, Papa Tahirou Sarr. La seconde est signée Thierno Birahim Ndao.
Papa Tahirou Sarr reproche à Nourah Ba d'avoir tenu à son encontre des propos injurieux et de l'avoir diffamé. Thierno Birahim Ndao a, quant à lui, déposé plainte pour injures publiques.
Selon les informations de Libération, deux nouvelles plaintes ont été transmises par le parquet à la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) pour enquête. La première a été déposée par le député et leader des Nationalistes, Papa Tahirou Sarr. La seconde est signée Thierno Birahim Ndao.
Papa Tahirou Sarr reproche à Nourah Ba d'avoir tenu à son encontre des propos injurieux et de l'avoir diffamé. Thierno Birahim Ndao a, quant à lui, déposé plainte pour injures publiques.
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