​Affaire des 32 milliards FCFA en faux billets : le procès de Bougazelli renvoyé au 10 décembre

La deuxième chambre correctionnelle du tribunal de Dakar a renvoyé au 10 décembre 2026 le procès de l’ancien député Seydina Fall dit Bougazelli et de ses cinq coprévenus, poursuivis dans l’affaire des 32 milliards de F CFA en faux billets.



Évoquée hier, jeudi 8 octobre, l’affaire s’est tenue en l’absence de quatre des six prévenus. Seuls Seydina Fall Bougazelli et Khalifa Ababacar Dia ont comparu à la barre. Oumar Samb, Malé Diagne, Ousmane Dione, alias Nguess, et Moussa Ouédraogo ne se sont pas présentés.



D’après le journal Les Echos, Me Assane Dioma Ndiaye, intervenant en substitution de Me Abdou Dialy Kane, conseil de Bougazelli, a sollicité le renvoi du dossier en raison de l’indisponibilité de ce dernier. La présidente de la chambre a d’abord refusé la demande et retenu l’affaire pour jugement, avant d’accéder finalement à la requête de la défense.



Pour rappel, les faits remontent à novembre 2019. À l’époque, l’ancien parlementaire avait été interpellé par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane dans le cadre d’une enquête sur un présumé trafic de faux billets de banque. Selon l’accusation, les investigations avaient conduit à la découverte de billets contrefaits d’une valeur annoncée de 32 milliards de FCFA.



Seydina Fall Bougazelli et ses coprévenus sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal et blanchiment de capitaux ». L’ancien député est également poursuivi pour « tentative de corruption ». Il lui est reproché d’avoir tenté de proposer 10 millions de F CFA aux gendarmes pour obtenir sa libération au moment de son arrestation.

