​Affaire des présumés homosexuels à Tamba : deux nouvelles arrestations enregistrées dont un mineur

Les éléments du commissariat central de Tambacounda poursuivent les investigations dans l’affaire des personnes présumées homosexuelles arrêtées dans la ville. Les dernières interpellations concernent un assistant social et un mineur, soumis à une procédure spéciale.



Selon la Rfm, 37 personnes seraient concernées par cette affaire, dont 13 auraient été testées positives au Vih/Sida. Parmi elles, quatre suivraient un traitement antirétroviral, tandis que les neuf autres n’en bénéficieraient pas.



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda a ordonné l’arrestation et la conduite au commissariat central d'un homme de tenue qui aurait été cité par plusieurs mis en cause. Ces derniers auraient déclaré avoir entretenu des relations sexuelles avec lui.



Les investigations se poursuivent.