​Affaires Pape Abdoulaye Touré et « Reug-Reug » : de nouvelles arrestations après la relance des enquêtes

Selon les révélations de L'Observateur, dans l'édition de ce vendredi, le parquet de Dakar a décidé de poursuivre les investigations dans les affaires impliquant Pape Abdoulaye Touré et le lutteur Oumar Kâne, alias « Reug-Reug ». Le ministère public a notamment fait appel de plusieurs décisions de liberté provisoire et de contrôle judiciaire, réclamant le placement sous mandat de dépôt de certains mis en cause.



Dans l’affaire Pape Abdoulaye Touré, la Section de recherches de Colobane a procédé à une nouvelle arrestation. I. Ndiaye, vigile du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), déjà auditionné puis libéré, a été interpellé à nouveau. Les enquêteurs s’appuient notamment sur des éléments issus du bornage téléphonique, que le suspect aurait contesté. Il devrait être déféré au parquet.



Dans le dossier « Reug-Reug », portant sur un présumé trafic de faux billets évalué à près de 900 millions de FCfa, le parquet poursuit également les investigations malgré le contrôle judiciaire accordé au lutteur.



Les gendarmes de la Brigade de recherches de Faidherbe ont par ailleurs arrêté Hamady Diop à Bambilor, présenté comme un nouveau maillon du réseau. Son nom aurait été cité par Diégane Faye, alias « Saltigué », qui aurait affirmé qu’il lui aurait proposé des billets noirs en dollars d’une valeur de 30 millions de FCfa pour 2 millions. L’exploitation du téléphone de Hamady Diop aurait ensuite permis aux enquêteurs d’identifier un autre suspect.



Le parquet de Dakar entend ainsi poursuivre les investigations dans les deux dossiers et exploiter les nouvelles pistes apparues au cours des enquêtes.