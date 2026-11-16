​Afrique de l’Ouest : 14 pays sur 15 à plus de 4 % de croissance, mais une inflation record de 11,4 %, selon la BAD

Les perspectives de croissance de l'Afrique de l'Ouest sont inchangées par rapport aux prévisions de mai 2026, avec 14 des 15 pays devant croître d'au moins 4,0 % », d'après les données publiées par la Banque africaine de développement (BAD) dans son rapport intitulé : Mise à jour des performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique (novembre 2026).



Cette solidité repose sur la stabilisation macroéconomique, la consommation des ménages et les investissements dans les secteurs de l'énergie, des transports et des mines. Sur le plan des échanges internationaux, la sous-région se distingue nettement du reste du continent.



La BAD souligne que « l'Afrique de l'Ouest est la seule région affichant un excédent du compte courant, désormais révisé à la hausse à 2,5 % du PIB » en 2026, contre une estimation de 1,6 % en mai.



Malgré ces fondamentaux solides, la vie chère et le creusement des déficits publics pèsent sur les économies ouest-africaines.



La région partage avec l'Afrique de l'Est le taux d'inflation moyen le plus élevé du continent en 2026, à 11,4 % (contre 2,7 % en Afrique centrale), tiré vers le haut par le Nigeria à 15,9 % et une inflation à deux chiffres au Sénégal.



Parallèlement, le déficit budgétaire régional s'est aggravé pour atteindre 3,9 % du PIB, et le Sénégal est devenu « le dernier pays africain en date à solliciter une restructuration de sa dette dans le cadre du Cadre commun du G20 », rejoignant ainsi le Ghana, l'Éthiopie et la Zambie.



Face à ces tensions, l'institution financière appelle les autorités de la région à maintenir une étroite coordination entre les politiques budgétaires et monétaires. Elle recommande notamment aux banques centrales de « communiquer clairement et rapidement leurs décisions afin d'ancrer les anticipations d'inflation à long terme » et d'endiguer la dépréciation des devises locales.