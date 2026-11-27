La dette intérieure représentait 65 % (et 65,4 % en 2024) de l’encours souverain de l’Afrique de l’Ouest sur la période 2020-2024, Selon l’édition 2026 du rapport conjoint de la Commission de l’Union africaine (CUA) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulé Dynamiques du développement en Afrique 2026 : Gérer la dette au service de la transformation.



Cette prépondérance s’explique par la taille du marché intérieur nigérian et l’essor rapide du marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), où les États membres lèvent des fonds en monnaie locale via une plateforme commune de titres.



Si cette dynamique réduit la vulnérabilité aux chocs financiers mondiaux et à la volatilité des taux de change bien qu’un léger effet de dépréciation persiste pour la dette libellée en dollars américains lorsque le dollar s'apprécie face à l'euro » dans le cadre de l’ancrage du franc CFA, le rapport avertit qu’elle a parallèlement « accentué l'exposition des banques à la dette souveraine ».



Cette interdépendance entre finances publiques et secteur financier se traduit par des réalités contrastées selon les pays de la sous-région. Le Nigeria fait figure de « marché intérieur mature », avec des émissions supérieures à 100 millions de dollars (environ 55 à 60 milliards de francs CFA) en moyenne et des échéances dépassant cinq ans, tandis que des mécanismes comme InfraCredit permettent de rehausser la notation d’obligations en nairas sur des maturités allant jusqu’à 20 ans.



À l’inverse, le Ghana est classé parmi les marchés dépendants du refinancement, avec des échéances moyennes inférieures à deux ans : la restructuration de sa dette en 2022 y a entraîné « des pertes importantes pour les banques commerciales nationales », alors que la part des titres publics dépasse « 70 % » dans les portefeuilles des fonds de pension au Ghana comme au Nigeria. Quant au Sénégal, ses émissions intérieures entre 2020 et 2023 s’établissaient autour d’un montant moyen de 55 à 60 millions de dollars (30 à 36 milliards de FCFA) pour une maturité moyenne de 3,2 à 3,3 ans.



Au-delà des volumes, la question de la transparence et du coût du service de la dette reste au cœur des enjeux ouest-africains.



Le rapport CUA/OCDE relève qu’au Sénégal, « une dette souveraine jusque-là non divulguée représentant 25 % du PIB a été découverte » en 2024 et révélée dans le rapport de février 2025 de la Cour des Comptes, alors que le Bénin est salué comme le seul parmi dix pays africains étudiés à avoir « publié un plan annuel d'emprunt avant ou pendant l'approbation de son budget » grâce au contrôle préalable de son Parlement.



Sur le plan budgétaire, la pression demeure vive : en 2024, le service de la dette extérieure de l’Afrique de l’Ouest était « plus de trois fois supérieur aux dépenses agricoles », et le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana ainsi que le Sénégal consacrent chacun « davantage de ressources au service de leur dette extérieure qu'aux dépenses de santé publique ».



Face à ces tensions, certains États expérimentent toutefois des instruments de financement innovants pour alléger le coût de leur endettement et mobiliser l’épargne régionale. En 2024, la Côte d’Ivoire a ainsi emprunté « 400 millions EUR » (environ 262,4 milliards de FCFA) à un taux de « 6 % grâce à une garantie de la Banque mondiale couvrant 60 % du prêt », ce qui lui a permis de refinancer une dette antérieure contractée à environ 9 % et de réduire de 60 millions d’euros (près de 39,4 milliards de FCFA) la valeur actuelle du service futur de sa dette.



Le pays accueille également la première « obligation genre » d'Afrique émise par Ecobank Côte d'Ivoire », illustrant, selon le rapport CUA/OCDE, le potentiel de diversification des marchés de capitaux régionaux au service du développement.