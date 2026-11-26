Les réalités de l'Afrique de l'Ouest apparaissent à travers l'analyse de l'Afrique subsaharienne, des institutions régionales et d'exemples nationaux concrets, dans le rapport Finance and Prosperity 2026 du Groupe de la Banque mondiale.



Concernant la mesure de la santé financière des consommateurs, le document relève que la « Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest » figure parmi les répondants multi-économies non intégrés dans les ventilations régionales nationales d'une enquête de la Banque mondiale.



Sur le front macroéconomique et bancaire, le rapport signale que les banques d'Afrique subsaharienne dont celles de pays ouest-africains comme le Burkina Faso, le Ghana et la Guinée sont exposées à la dette souveraine via leurs portefeuilles de titres publics.



Cette proximité entre souverains et banques peut accroître la vulnérabilité des établissements financiers en cas de tensions sur la dette publique, comme l'a récemment illustré la situation au Ghana.



L'assurance et la gestion des risques climatiques constituent l'un des points saillants mentionnés pour la sous-région, notamment au Sénégal. Le rapport cite la Compagnie Nationale d'Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) parmi les mécanismes nationaux de coassurance renforçant les capacités locales et le transfert de risque, indique un taux de subvention des primes d'assurance agricole d' environ 50 % au Sénégal, et souligne l'action du « Programme alimentaire mondial (PAM) , qui a accompagné « plus de 50 000 ménages » agricoles sénégalais en combinant réduction des risques, assurance, épargne et crédit.



De nouvelles perspectives d'investissement se dessinent pour l'écosystème entrepreneurial.



Le rapport indique que la réforme du cadre marocain du capital-investissement et du capital-risque (OPCC Règles de Fonctionnement Allégées) a permis un premier investissement de la Société financière internationale dans un fonds domicilié au Maroc ciblant des start-up au Maroc, en Tunisie et en « Afrique de l'Ouest francophone », susceptible d'attirer davantage de capitaux internationaux.