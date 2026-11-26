Selon le rapport Finance and Prosperity 2026 du Groupe de la Banque mondiale, les dynamiques de dette, le lien entre les États et les banques ainsi que la hausse des prêts non performants demeurent des sources majeures de risque en Afrique subsaharienne, accentuées par les tensions commerciales et la volatilité des matières premières.



Bien que la dette ait commencé à se stabiliser, voire à reculer dans certains pays de la région, les ratios d'endettement rapportés au produit intérieur brut restent élevés dans plusieurs États. L'exposition des banques aux titres publics citée notamment en Angola, au Burkina Faso, au Ghana, en Guinée et en Afrique du Sud fait peser un risque de pertes et d'atteinte à la solvabilité en cas de défaut ou de restructuration.



Sur le plan du financement des entreprises, l'Afrique subsaharienne enregistre la plus forte proportion de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) confrontées à des contraintes d'accès au crédit, y compris en dehors du secteur agricole. Cette situation freine la croissance et la création d'emplois alors que les MPME constituent un pilier essentiel de l'activité économique et de l'inclusion dans les pays en développement.



À ces fragilités financières s'ajoute un défi croissant lié à la transformation numérique et à la cybersécurité. Le rapport souligne qu'en Afrique subsaharienne, la pénurie de spécialistes est estimée à « 100 000 professionnels de la cybersécurité », exposant davantage les institutions et infrastructures financières aux menaces opérationnelles.



Face à l'intensification des chocs climatiques et des catastrophes naturelles, la région doit également renforcer la résilience des ménages, des agriculteurs et des entreprises. Le rapport met en avant des initiatives comme le projet « DRIVE » dans la Corne de l'Afrique, qui associe assurance indicielle du bétail par satellite et épargne pour soutenir les éleveurs.