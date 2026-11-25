Le mot d’ordre de grève lancé par le G7 local a été largement suivi ce mercredi dans l’académie de Kaolack (ouest). En réaction à l’agression de leurs collègues au CM2 de Gandiaye, les enseignants ont observé une journée de grève totale, paralysant ainsi les établissements publics de l’académie.



Le coordonnateur régional du G7, Cheikh Oumar Niang, s’est félicité de la forte mobilisation des enseignants. Il a également exigé des mesures fermes et durables pour garantir leur sécurité et améliorer leurs conditions de travail.



« Le système éducatif est paralysé ce mercredi à Kaolack. C’est un signal fort adressé aux parents d’élèves, à nos autorités judiciaires et administratives. De pareilles choses ne devraient plus se passer dans l’école sénégalaise. La violence n’a pas sa place dans les établissements scolaires », a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm lors du bulletin de 12 heures.



Le G7 entend ainsi interpeller les autorités sur la nécessité de protéger les enseignants et de faire de l’école un espace sécurisé.



Cette mobilisation intervient le jour même du placement sous mandat de dépôt de l’élève de 17 ans mis en cause dans cette affaire. Il est poursuivi à la suite de l’agression présumée de son enseignante, survenue à Gandiaye.