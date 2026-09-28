Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Agriculture : Cheikhou Oumar Ba mise sur les coopératives pour structurer les filières niébé et arachide



​Agriculture : Cheikhou Oumar Ba mise sur les coopératives pour structurer les filières niébé et arachide
Dans le cadre de sa tournée de suivi de la campagne agricole 2026, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Cheikhou Oumar Ba  a insisté sur la nécessité de structurer les filières niébé et arachide pour créer des emplois, en s’appuyant notamment sur les coopératives.

« Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, c’est le lieu de souligner l’intérêt stratégique du niébé. Cette culture présente des atouts importants grâce à sa capacité à arriver rapidement à maturité et à produire avec une quantité d’eau relativement limité », a déclaré le ministre, le 28 septembre 2026, à Louga (nord).

Il a, par ailleurs, estimé que la maîtrise des techniques de production du niébé peut contribuer à renforcer la résilience de l’agriculture dans la région de Louga.

Tout en saluant la dynamique de modernisation et d’organisation observée sur le terrain, le ministre a indiqué que la structuration des producteurs en coopératives constitue un levier essentiel pour renforcer leur autonomie et apporter des réponses collectives aux difficultés rencontrées dans le secteur.

Cheikhou Oumar Ba a insisté sur la nécessité de consolider les organisations et de faciliter leur accès au financement et aux équipements agricoles. Il a indiqué que l’État entend poursuivre l’accompagnement des coopératives et renforcer la structuration des différentes filières à travers les interprofessions.

Le ministre a également annoncé le redémarrage du programme « Agri-jeunes », destiné à renforcer l’insertion des jeunes dans le secteur agricole et à contribuer à la création d’emplois et à l’amélioration des revenus des jeunes et des femmes.

Il a enfin promis d’engager, dès son retour à Dakar, des discussions avec les acteurs afin d’examiner les possibilités d’un accompagnement accru de la filière niébé.

Selon l'APS, Cheikhou Oumar Ba a visité, lors de cette tournée, plusieurs exploitations agricoles de la région de Louga notamment la parcelle de niébé de Fatou Sarr à Dahra, celle d’arachide de Khalifa Bèye à Ndankou Bèye, dans la commune de Nguidilé, ainsi que la parcelle de niébé de la coopérative COOPAKEL à Keur Mballo.
Autres articles

Fatime Gueye

Lundi 28 Septembre 2026 - 11:43


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter