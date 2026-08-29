​Agriculture : les curricula du CAPA et du BTA en cours de réforme (ministre)

Les formations agricoles au Sénégal s’apprêtent à connaître une importante évolution. Le certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) et le brevet de technicien en agriculture (BTA) vont faire l’objet de nouveaux curricula, afin de mieux répondre aux mutations du secteur agricole et aux besoins du marché de l’emploi.



Un atelier de partage consacré à cette réforme s’est tenu à Diamniadio avec les techniciens du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. La rencontre vise notamment à adapter les contenus de formation aux réalités de l’agriculture moderne et à renforcer l’adéquation entre les compétences enseignées dans les centres de formation et les exigences des métiers agricoles.



Pour Ousmane Diagne, ministre auprès du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, chargé de l’Élevage, la réforme répond à une nécessité face aux transformations que connaît le secteur.



« Le secteur agricole est confronté à de profondes mutations », a-t-il déclaré au micro d’iRadio, soulignant la nécessité d’améliorer la productivité, de s’adapter aux changements climatiques et d’intégrer davantage les innovations technologiques.



Selon lui, la formation professionnelle agricole doit également contribuer à mieux valoriser les productions et à offrir aux jeunes de nouvelles perspectives en matière d’emploi et d’entrepreneuriat.



« Nos formations doivent être davantage en phase avec les métiers, les technologies, les besoins des exploitations et les exigences du marché du travail », a-t-il insisté.



Les compétences professionnelles au cœur de la réforme



La révision des curricula s’inscrit dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle basée sur l’approche par compétences (APC). Celle-ci place la maîtrise des compétences professionnelles au centre du dispositif de formation.



Les nouveaux programmes du CAPA et du BTA doivent ainsi permettre de former des professionnels plus compétents, autonomes et responsables, capables de s'adapter aux exigences de l'agriculture contemporaine.



Les contenus intégreront notamment les enjeux liés à l’agriculture durable et intelligente face au climat, à la mécanisation et au numérique. La qualité sanitaire, la transformation ainsi que la valorisation des productions figurent également parmi les domaines pris en compte.



À travers cette réforme, les autorités entendent ainsi rapprocher davantage la formation agricole des réalités du terrain et renforcer son rôle dans la préparation des jeunes aux métiers et aux opportunités d’entrepreneuriat du secteur.