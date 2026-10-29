​Agropole Centre : plus de 400 millions de FCFA mobilisés pour indemniser les populations impactées

Le projet Agropole Centre enregistre des avancées dans l’aménagement de ses parcs agroindustriels, avec plus de 400 millions de FCFA mobilisés pour indemniser les populations affectées par les travaux. Toutefois, la construction des bâtiments destinés aux entreprises et la finalisation de certaines infrastructures restent des étapes à franchir pour accélérer la transformation agroindustrielle dans la région.



En marge du forum de mise en relation des acteurs des chaînes de valeur végétale organisé à Karone par l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), avec l’appui du projet Agropole Centre, son coordonnateur national, Babou Dramé, a fait le point sur l’état d’avancement des aménagements et les perspectives de développement du projet.



Selon lui, le parc agroindustriel de Mélacadiaou, réalisé par Enabel, est entièrement aménagé. « Aujourd’hui, il reste l’érection des bâtiments pour que les entreprises l’occupent », a-t-il expliqué au micro d’iRadio. Une dizaine d’entreprises sont actuellement démarchées pour s’installer sur le site et contribuer à la valorisation des productions agricoles locales.



Sur le volet social, Babou Dramé a indiqué que le projet Agropole Centre a mobilisé plus de 400 millions de FCFA pour l’indemnisation des personnes affectées par la réalisation des parcs agroindustriels. Ces compensations constituent un enjeu important dans la poursuite des aménagements et la mise en place des infrastructures nécessaires au développement des activités industrielles.



Au-delà des infrastructures, le projet entend renforcer les liens entre producteurs agricoles et entreprises de transformation. À cet effet, l’outil CHEP doit faciliter la mise en relation et l’intermédiation entre les différents acteurs afin de garantir un approvisionnement régulier des unités industrielles en matières premières, en quantité et en qualité suffisantes.



« Dans le cadre de l’assistance aux organisations de producteurs, il est prévu d’améliorer les pratiques culturales, les rendements et la qualité de la production de manière à répondre aux besoins des agroindustriels », a précisé le coordonnateur national des Agropoles Sud et Centre.



Cette démarche vise à mieux adapter l’offre agricole aux exigences des entreprises appelées à s’installer dans les parcs agroindustriels. L’objectif est de stimuler la transformation locale des produits agricoles, de renforcer les chaînes de valeur végétale et de favoriser la création d’activités économiques autour des pôles de production.



Le projet Agropole Centre ambitionne ainsi de faire de la transformation agroindustrielle un levier de développement économique, en misant sur la structuration des filières, l’amélioration de la productivité agricole et l’installation d’entreprises capables de valoriser les productions locales.