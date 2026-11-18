Air Sénégal annonce des perturbations sur ses vols Dakar-Paris-Dakar prévus ce mercredi 18 novembre 2026. En cause, un incident survenu mardi 17 novembre sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).



Dans un communiqué, la compagnie explique qu’une passerelle a heurté un appareil à la suite d’une manœuvre inappropriée de la société d’assistance au sol. L’incident a affecté l’avion initialement prévu pour assurer cette liaison.



Les vols HC403 et HC404 sont ainsi concernés. Air Sénégal indique qu’un nouveau programme de vols, précisant les horaires actualisés des vols concernés, sera communiqué dans les prochaines heures.



La compagnie assure également que « des dispositions seront prises pour accompagner les passagers concernés, conformément aux mesures prévues en cas d’irrégularités d’exploitation ».



Elle présente ses excuses aux voyageurs pour « les désagréments occasionnés et les remercie pour leur compréhension, leur patience et leur confiance renouvelée ».