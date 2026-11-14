​Alerte sanitaire à Kolda : la flambée du diabète et les défis de la prise en charge

La situation sanitaire dans la région de Kolda est marquée par une progression préoccupante du diabète qui gagne dangereusement du terrain, selon les informations relayées la Rfm.



Les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme face à l'affluence croissante des patients dans les structures hospitalières et aux risques majeurs liés aux diagnostics tardifs.



Interrogé sur cette évolution, le docteur Amadou Lamine Cissé, endocrinologue et diabétologue à l'hôpital régional de Kolda, précise que la file active a atteint « environ 1 000 patients » suivis au sein du service spécialisé.



Le spécialiste déplore un profil de malades vulnérables en affirmant que « ce sont les malades qui viennent en des stades de complications » et qui « font l'excès d'urgence, hospitalisation, médecine ».



Face aux difficultés financières qui poussent de nombreux patients à interrompre leurs traitements à long cours, le médecin lance un appel pressant aux autorités et aux partenaires. I



l conclut en soulignant que la lutte contre cette pathologie chronique nécessite un soutien renforcé pour alléger la facture médicale, combiné à une « sensibilisation de proximité ».

