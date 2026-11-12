​Alerte sanitaire en Espagne : un lot de crevettes blanches du Sénégal retiré du marché

Une alerte sanitaire concernant des crevettes blanches du Sénégal a été émise par l'Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition (AESAN).



L'organisme a prévenu ce 11 novembre 2026 de « la présence de sulfites non déclarés sur l'étiquetage d'un lot de crevettes surgelées » de la marque Oceanpescados S.A.



Le produit visé correspond au « lot OP30126G, conditionné dans une boîte en carton, avec une date limite de consommation jusqu'en janvier 2028 et un poids de 1200 grammes ».



Bien que distribuées initialement en Castille-et-León en Espagne, ces denrées d'origine : Sénégal » font l'objet d'un retrait des circuits via le Système coordonné d'échange rapide d'informations (SCIRI).



L'AESAN rappelle que « la consommation de ce produit ne présente aucun risque pour le reste de la population », mais recommande formellement aux personnes intolérantes de s'en abstenir en raison des risques de « troubles digestifs, des nausées, des diarrhées, des démangeaisons et de l'urticaire, ou de crises d'asthme ».