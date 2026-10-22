​Alerte sur l'état de droit : Burkina Faso, Niger et Mali en nette détérioration

S'appuyant sur des recherches et des données originales issues d'enquêtes menées auprès des ménages et d'experts dans 143 pays et territoires, « l'Indice de l'État de droit du World Justice Project» mesure la manière dont l'état de droit est perçu et vécu à travers le monde.



Selon ce rapport, « Pour la neuvième année consécutive, l'État de droit a reculé dans la plupart des pays », soulignant une récession mondiale qui touche durement les nations sahéliennes, toutes situées bien en deçà de la moyenne mondiale fixée à 0,55.



Au Burkina Faso, qui affiche un score global de 0,45 (101e rang mondial, soit un recul de -11,5 % sur cinq ans), la détérioration est particulièrement marquée par le facteur de l'Ordre et la sécurité, qui subit la plus forte chute avec une baisse de « -26,0 % » (pour un score de 0,41), suivi de près par les Contraintes sur les pouvoirs du gouvernement ( -17,7 %) et les Droits fondamentaux ( -13,5 %).



Le Niger enregistre quant à lui un score global de « 0,41 » (116e rang mondial, marquant une baisse de -7,5 % depuis 2021).



Le pays est fortement pénalisé par des reculs significatifs en matière de Gouvernement ouvert ( -10,7 %), de Contraintes sur les pouvoirs du gouvernement ( -10,6 %) et de Droits fondamentaux ( -11,6 %), ainsi que dans le domaine de l'Ordre et la sécurité ( -10,3 %).



Le Mali présente le niveau le plus bas des trois nations avec un score global de 0,38 (127e rang mondial, en baisse de -11,4 % depuis 2021).



Cette situation critique est principalement alimentée par la dégradation drastique de l'Ordre et la sécurité ( -22,2 %, ramené à un score de 0,37) et des Contraintes sur les pouvoirs du gouvernement (-16,7 %, également à 0,37).