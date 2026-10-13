​Algérie et Sénégal : Relance de la commission mixte après près de 30 ans d'interruption

Les travaux de la sixième session de la Commission mixte de coopération algéro-sénégalaise se sont achevés ce mardi 13 octobre 2026 à Alger par la signature d'une Déclaration conjointe.



Coprésidée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue sénégalais, Cheikh Niang, cette rencontre a formalisé la relance des relations bilatérales « après une interruption de près de trois décennies », avec la signature d'une série d'accords et de mémorandums d'entente, rapporte le journaliste Ouamar Benmokhtar.



Sur le plan diplomatique et sécuritaire, les deux nations ont réaffirmé leur attachement aux principes des Nations Unies et de l'Union africaine, prônant le respect de la souveraineté des États et le principe de « solutions africaines aux problèmes africains ».



Face aux défis régionaux, les deux parties sont convenues « d’intensifier leur concertation dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, de la criminalité transnationale organisée, de la sécurisation des frontières », tout en réitérant leur « soutien constant à la cause palestinienne ».



Sur le plan économique, constatant que le volume des échanges « demeure en deçà des potentialités », les deux représentations se sont engagées à promouvoir les investissements et à dynamiser le Conseil d’affaires algéro-sénégalais pour tirer profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



La déclaration a salué « l’implantation à Dakar de Algerian Bank of Senegal (ABS) », soulignant son rôle dans l'accompagnement du tissu économique local, ainsi que l'intérêt particulier porté au secteur de l'énergie, de l'exploration pétrolière aux énergies renouvelables.



Le volet consacré au développement humain prévoit la redynamisation des échanges universitaires, des programmes de bourses d'études et de la mobilité de la communauté scientifique.



Les deux pays entendent également stimuler leurs liens culturels, sportifs et cultuels pour assurer « une traduction effective des décisions prises en résultats tangibles » au bénéfice des deux peuples.