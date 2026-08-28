​Alioune Badara Cissé : cinq ans après, l’héritage d’un homme de dialogue

Cinq ans après sa disparition (28 aout 2020-28 aout 2026), le souvenir d’Alioune Badara Cissé reste vivace. Homme politique atypique, il s’était distingué par son ouverture, sa proximité avec les Sénégalais et sa capacité à dialoguer avec tous.



Dans ses dernières fonctions de Médiateur de la République, il avait fait du rapprochement entre les Sénégalais l’un de ses principaux combats. Il défendait le dialogue, l’écoute et l’unité nationale, refusant les divisions au sein du peuple.



Cinq ans jour pour jour après sa disparition, son parcours est revisité pour rappeler ses enseignements et mettre en lumière un héritage qui, selon ses proches, doit continuer d’inspirer la classe politique actuelle et les générations futures, au Sénégal comme en Afrique.