Un an après les vidéos TikTok qui avaient suscité de vives réactions autour de sa situation, Amy Collé Dieng reprend ses activités. Le week-end dernier, au Maroc, la chanteuse a partagé la scène avec sa fille Mya avant de recevoir le lendemain une distinction lors de la 6e édition des « Senegalese Business Awards ». D’après le journal L’Observateur, les organisateurs ont mis en avant son parcours et sa contribution à la culture sénégalaise.



Pour rappel, en novembre 2025, alors qu'elle résidait à Valence, en Espagne, plusieurs vidéos publiées sur son compte TikTok avaient suscité des inquiétudes. Ses proches avaient alors sollicité l'intervention des autorités et des acteurs culturels pour faciliter son retour au Sénégal.



Le maire de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao, avait pris en charge son rapatriement. « Ses problèmes ont commencé alors qu'elle était en Espagne, à Valence. C'est de là que je l'ai fait venir en France. Elle était d'abord à Metz, avant de rallier Paris, où je l'ai logée pendant deux semaines dans un hôtel », explique-t-il.



Son retour à Dakar s'est effectué les 22 et 23 novembre 2025. « Financièrement, c'était aussi très lourd. J'ai tout pris en charge intégralement », précise Babacar Ndao.



Depuis, le maire affirme accompagner la chanteuse dans son suivi médical et la reprise de ses activités professionnelles. « Elle est sous traitement. Son état s'est stabilisé, elle se porte très bien. Parallèlement, on suit aussi sa carrière », indique-t-il.



De choriste de Youssou N'Dour à star du Mbalax



Née le 12 avril 1979 à Thiès, Amy Collé Dieng grandit à Dakar dans une famille de musiciens. Elle rejoint le Super Étoile de Youssou N'Dour en 2003 comme choriste et participe à plusieurs tournées internationales. Elle accompagne également des artistes comme Ndongo Lo et Kiné Lam.



En 2006, elle sort son premier album, « Defar Ba Mou Baax », porté notamment par les titres « Defar Ba Mou Baax » et « Wane Ma Ko ». Elle poursuit son parcours avec l'album « Maturité », en 2013.



En 2017, elle est arrêtée après la diffusion d'un message vocal privé contenant des propos visant le président Macky Sall. Inculpée pour « offense au chef de l'État » et « diffusion de fausses nouvelles », elle est brièvement incarcérée.



En 2024, elle tente un retour avec le single « Sénégal », enregistré avec son frère Birame Dieng. En septembre 2026, elle annonce également son retour en studio avec un morceau dédié à Mame Ndiaye Savon.



Selon Babacar Ndao, la chanteuse avait déjà entamé des répétitions avant son départ. Actuellement au Maroc, elle devrait regagner Dakar en décembre pour poursuivre son suivi médical et préparer la reprise de sa carrière.



« Elle va reprendre sa carrière comme une grande diva », affirme le maire de Yeumbeul Nord.