​Après 7 jours de mer depuis la Gambie : une pirogue arrive à El Hierro avec 2 morts et 131 survivants

Un navire de sauvetage maritime espagnol a secouru, ce dimanche, une pirogue transportant des migrants au large de l'île d'El Hierro, dans l'archipel des Canaries. À son bord, les secouristes ont dénombré « deux morts et 131 survivants, dont sept blessés » transportés d'urgence à l'hôpital, rapporte l'agence EFE.



Au total, l'embarcation transportait « 100 hommes, 25 femmes et six mineurs originaires de Gambie, de Guinée Conakry, de Guinée-Bissau, du Mali, du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso et du Cameroun ».



Selon les informations fournies par les passagers aux services d'urgence après leur débarquement, la traversée a été particulièrement éprouvante. Les occupants ont indiqué qu'ils avaient quitté la Gambie , sept jours auparavant », affrontant une semaine de navigation en haute mer dans des conditions extrêmes.



À la suite de leur prise en charge médicale, les rescapés ont été « conduits dans un centre de rétention administrative temporaire pour migrants, où ils resteront sous la garde de la police et bénéficieront de l'aide d'une ONG », précise l'agence EFE.



Par ailleurs, la pression migratoire sur la zone reste vive : « un autre navire de sauvetage espagnol a secouru aujourd'hui une autre barge transportant environ 150 migrants », repérée également au sud de l'île et acheminée vers le même port.