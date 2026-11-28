Selon le rapport Dynamiques du développement en Afrique 2026 de la CUA et de l'OCDE, le Sénégal fait partie des pays d'Afrique de l'Ouest qui consacrent davantage de ressources au « service de leur dette extérieure qu'aux dépenses de santé publique », aux côtés du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Ghana.



Classé parmi les « Pays ayant accès aux marchés », le pays a vu la part de sa dette intérieure dans le total de ses émissions de dette souveraine progresser d'environ « 19 % » entre 2016 et 2019 à près de « 38 % » sur la période 2020-2023, au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.



Sur le marché intérieur entre 2020 et 2023, le rapport classe le Sénégal dans la catégorie des « marchés contraints », avec des émissions d'un montant moyen proche de « 58 millions USD » et une échéance moyenne d'environ « 3,3 ans ». Cette orientation vers le financement intérieur s'inscrit dans un contexte où les pays africains ont cherché à diversifier leurs sources de liquidités face à la volatilité des marchés internationaux.



La question de la transparence budgétaire occupe une place centrale dans l'analyse consacrée à Dakar. Le document relève qu'en 2024, une dette souveraine non divulguée équivalant à « 25 % du PIB » du Sénégal a été mise au jour, révélée dans le rapport de « février 2025 » de la « Cour des comptes du Sénégal ».



Cette mise au jour intervient alors que le Sénégal affichait pourtant des performances statistiques reconnues, notamment des scores élevés sur la « carte thermique de la transparence de la dette » 2024 de la Banque mondiale, son adhésion à la « Norme spéciale de diffusion des données (NSDD) » du Fonds monétaire international et sa « troisième place en Afrique » selon les Indicateurs de performance statistique de la Banque mondiale.