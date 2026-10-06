​Aquaculture : Dakar accueille le premier Salon international

Le Sénégal accueille le premier Salon international de l’Aquaculture de Dakar (SIAQ 2026), une rencontre qui réunit pendant trois jours des professionnels de plus de 30 pays autour du thème « Investir, innover, impacter ». L’objectif est de renforcer les investissements et les partenariats pour accélérer le développement de l’aquaculture au Sénégal et en Afrique.



Selon le directeur général de l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA), Dr Samba Ka, « la question n’est plus de savoir si l’Afrique doit développer son aquaculture ; la question est : comment, avec qui et à quelle vitesse ? ». Il a rappelé que l’Afrique représente moins de 3 % de la production aquacole mondiale, malgré d’importantes ressources naturelles.



Le salon prévoit notamment des rencontres B2B, des expositions, des démonstrations et des panels consacrés au secteur. « Notre ambition est claire. Investir d’abord, innover ensuite, impacter enfin », a indiqué Dr Samba Ka.



De son côté, Issa Melaine, président d’Atlantique Marketing, co-organisateur de l’événement, a souligné la nécessité de parvenir à « une feuille de route claire qui permettra au secteur de décoller ». Il estime que le Sénégal dispose des atouts nécessaires pour faire de l’aquaculture un moteur de création de richesses et un modèle pour l’Afrique.



À travers ce salon, les organisateurs ambitionnent ainsi de mobiliser investisseurs, chercheurs, professionnels et institutions autour de projets concrets et durables dans le secteur aquacole.