À l’occasion de la Journée mondiale des toilettes, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a organisé, ce vendredi 20 novembre 2026, une cérémonie de remise de contributions de ses partenaires au Projet d’assainissement autonome de Dakar (PAAD). Cette initiative vise à financer la réalisation d’ouvrages sanitaires au profit des ménages vulnérables, afin de faciliter leur accès à des toilettes décentes.



Présidant la rencontre au nom du directeur général de l’ONAS, Séni Diène, le secrétaire général, Mbaye Dione, a salué cette mobilisation collective qui permettra d’améliorer les conditions de vie de plusieurs familles. Selon lui, « les centaines d’ouvrages réalisés bénéficient à environ 420 ménages ». Ces réalisations concernent notamment les départements de Rufisque et de Keur Massar.



Selon lui, elles sont rendues possibles grâce à l’engagement de la Ville de Rufisque, de la Fondation Bébé Bass Solidarité et de l’Association des femmes du secteur de l’eau et de l’assainissement. « Et même si nous tenons compte du ratio du nombre de personnes dans le ménage sénégalais, on pourrait peut-être atteindre facilement plus de 4500 ménages », a-t-il ajouté, tout en rappelant que « le projet bénéficie également du soutien de l’État du Sénégal, qui le subventionne à plus de 90 %, avec l’accompagnement de l’Agence française de développement (AFD) ».



« À travers ces ouvrages, nous déployons le manteau de la dignité et assurons la protection de l’intégrité physique des couches vulnérables, telles que les filles et les femmes, mais aussi les personnes à mobilité réduite », a soutenu Mbaye Dione.



« Avoir des toilettes à domicile est un droit fondamental »



La présidente de la Fondation Bébé Bass Solidarité, Bébé Bass Diouf, a pour sa part, insisté sur la nécessité de lever les obstacles financiers qui empêchent certains ménages d'accéder à des toilettes à domicile. Sa fondation a ainsi décidé de prendre en charge la contribution de 20 % demandée aux bénéficiaires. « Avoir des toilettes à domicile est un droit fondamental. C'est garantir la santé, préserver l'intimité et restaurer la dignité de chaque individu, tout en assurant la sécurité des femmes et des enfants », a-t-elle déclaré.



Dans la même lancée, le directeur du cabinet MSA, chargé de l'accompagnement du projet, Malick Sow, a souligné que la participation financière demandée aux ménages constitue encore un obstacle pour les familles les plus démunies. Il estime que cette contribution peut représenter une « barrière infranchissable entre l'insalubrité et la dignité ». Il a toutefois salué l'engagement des partenaires qui ont décidé de soutenir financièrement les bénéficiaires.



La Ville de Rufisque prend en charge la contribution des ménages



La Ville de Rufisque s'est également engagée dans cette initiative. Représentant le maire, Oumar Cissé, Alioune Badara Samb a annoncé une enveloppe de 10 millions de F CFA destinée à soutenir les ménages vulnérables dans le cadre du Programme d'Assainissement liquide municipal (PALM), en lien avec le PAAD.



La municipalité a même décidé de prendre en charge la totalité de la contribution financière des familles retenues. « Aucune famille retenue n'aura à payer un seul franc. Car un ménage vulnérable ne peut pas choisir entre nourrir ses enfants et construire une toilette », a-t-il assuré.



D'après lui, à la suite d'un recensement conduit avec les acteurs communautaires et les services concernés, 100 ménages ont été retenus dans 15 quartiers de Rufisque, après vérification technique.

Parmi eux, 66 bénéficieront de cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.



La municipalité ambitionne d'élargir progressivement le programme pour atteindre plus de 250 ménages. Elle prévoit également d'améliorer les installations sanitaires dans certaines écoles.