​Attaques des Houthis en Arabie saoudite : le Sénégal condamne et appelle à la désescalade

Le Sénégal condamne fermement les récentes attaques menées par les Houthis contre plusieurs localités et infrastructures du Royaume d’Arabie saoudite, qui ont également affecté des populations civiles. Dans un communiqué, le Gouvernement sénégalais a exprimé sa solidarité avec les autorités et le peuple saoudiens.



Dakar dit avoir appris « avec préoccupation » ces nouvelles attaques visant le territoire saoudien. Le Gouvernement sénégalais dénonce des actes qui touchent notamment des zones et des infrastructures, avec des conséquences sur les populations civiles.



Le Sénégal réaffirme, à cette occasion, son attachement au règlement pacifique des différends. Les autorités sénégalaises appellent ainsi à la retenue et à la désescalade afin d’éviter une aggravation des tensions et de préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.



À travers cette position, Dakar renouvelle son soutien au Royaume d’Arabie saoudite et encourage les parties concernées à privilégier les voies pacifiques pour parvenir à un règlement des différends.