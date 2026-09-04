​Au moins 117 migrants ouest-africains, qui tentaient de rejoindre les Îles Canaries, secourus par la marine marocaine

Au moins 117 migrants ouest-africains qui tentaient de rejoindre les Îles Canaries, en Espagne, à bord d’une pirogue partie de la Gambie, ont été secourus jeudi 3 septembre 2026 en mer par la marine royale marocaine, selon les autorités compétentes du royaume chérifien, a relayé l’APS.
Il s’agit de 84 Gambiens, 24 Sierra-Léonais, 7 Sénégalais et 2 Maliens, ont indiqué les autorités marocaines, précisant que «les premiers éléments de l’enquête laissent penser que les migrants en question auraient pris le large dans la nuit du 26 au 27 août à partir des côtes gambiennes».
Il s’agit de 84 Gambiens, 24 Sierra-Léonais, 7 Sénégalais et 2 Maliens, ont indiqué les autorités marocaines, précisant que «les premiers éléments de l’enquête laissent penser que les migrants en question auraient pris le large dans la nuit du 26 au 27 août à partir des côtes gambiennes».
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