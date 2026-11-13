​Audit de la dette : le Sénégal aurait choisi Deloitte pour convaincre le FMI avant décembre

L’État du Sénégal a discrètement désigné le cabinet Deloitte « le mois dernier » pour auditer sa dette publique, l'information étant « encore confidentielle », Selon les informations révélées ce vendredi 13 novembre 2026 par l'agence financière américaine Bloomberg.



L'information provient des personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées et n'a été confirmée ni par Deloitte ni par le ministère des Finances.



Cette mission intervient après un premier travail de rapprochement effectué par Forvis Mazars, qui avait conduit les autorités à réévaluer la dette centrale à 111 % du PIB (contre 74 % fin 2023), alors que le Fonds monétaire international (FMI) l'estimait à 132 % fin 2024 suite à la découverte d'emprunts non déclarés.



Ce nouvel audit constitue une étape obligatoire pour permettre au conseil d'administration du FMI d'examiner l'accord préliminaire conclu en septembre dernier, dont l'objectif est « d'aider le pays à rétablir la viabilité de sa dette et à retrouver l'accès aux marchés internationaux des capitaux ».



Toutefois, cette nomination ne lève pas tous les obstacles à la validation finale du programme. À Dakar, l'exécutif doit obtenir le soutien parlementaire pour ses mesures fiscales et le budget rectificatif, alors que les députés du Pastef ont « rejeté certains aspects du plan, notamment les coupes budgétaires proposées dans les investissements publics ».



Parallèlement aux débats parlementaires, le Sénégal doit appliquer des mesures correctives et sécuriser des garanties de financement. Comme l'a souligné Julie Kozack, « un comité officiel de créanciers, incluant deux des principaux créanciers bilatéraux du Sénégal, la Chine et la France, n'a pas encore été constitué ». Épaulées par les conseillers financiers Lazard et Global Sovereign Advisory, les autorités visent toujours « des accords de principe avec les créanciers officiels et les détenteurs d'obligations d'ici décembre ».