​Autoroute Mbour-Fatick-Kaolack : la Ligue des consommateurs demande la révision des tarifs de péages

La Ligue des consommateurs du Sénégal (LCS) appelle l’État à revoir les tarifs annoncés pour l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Son président, Seydina Mouhamadou Lamine Sow, estime que les prix pourraient peser davantage sur le pouvoir d’achat des Sénégalais.



« Nous alertons que l'État du Sénégal devrait examiner ces tarifs parce que nous nous posons beaucoup de questions par rapport à l'autre modèle économique qui leur permet de fixer ces tarifs», a-t-il déclaré sur la Rfm, lors du journal de 12 heures.



La LCS demande aussi l’ouverture de concertations entre l’État, les transporteurs, les opérateurs et les organisations de consommateurs. « Nous demandons une concertation et une révision de ces prix pour mieux protéger les consommateurs. Il faut que l'État joue son rôle de protecteur. Nous lui demandons le juste prix, équilibré pour tout le monde », a-t-il indiqué.



Il a également rappelé que « seul le ministère du Commerce a l'acte de surveiller, d'administrer, de corriger ces différents niveaux ».



Selon Seydina Mouhamadou Lamine Sow, les consommateurs doivent être davantage associés aux décisions relatives à la fixation des prix. «Nous avons au Sénégal un problème de fixation des prix pour les consommateurs. On peut dire que nous n'avons pas la puissance d'un tiers», a-t-il déploré.

