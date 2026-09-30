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​Aviculture : le groupe Sedima injecte plus de 20 milliards de FCFA pour sa filière au Congo



​Aviculture : le groupe Sedima injecte plus de 20 milliards de FCFA pour sa filière au Congo
Le groupe  Sedima s'apprête à investir 20,47 milliards de FCFA pour ériger un complexe agro-industriel intégré à Nkouo, dans le département du Pool au Congo. Selon le média EcoMatin, ce projet d'envergure est conçu « sur le modèle de Sedima Sénégal » et couvre l'intégralité de la chaîne de production, de la culture des matières premières jusqu'à l'abattage et au conditionnement du poulet.

Pour concrétiser cette implantation portée par Sedima Congo SA, le financement réunit plusieurs institutions bancaires sous-régionales aux côtés d'apports en fonds propres. Cette initiative marque l'aboutissement d'une « offensive congolaise engagée de longue date », amorcée dès février 2015 avec des rencontres entre les responsables du groupe et des éleveurs locaux à Pointe-Noire.

Présentant son ambition aux autorités congolaises, Babacar Ngom avait alors souligné : « Nous avons trouvé au Congo des partenaires avec qui nous avons la ferme volonté d'investir », illustrant la volonté de bâtir une filière agricole compétitive pour répondre à la demande locale.

À terme, le complexe ambitionne notamment de produire 10 800 tonnes de maïs, 6 600 tonnes de soja et 2 200 tonnes de poulet de chair.
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Fodé Bakary Camara

Mercredi 30 Septembre 2026 - 22:44


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