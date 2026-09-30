​Aviculture : le groupe Sedima injecte plus de 20 milliards de FCFA pour sa filière au Congo

Le groupe Sedima s'apprête à investir 20,47 milliards de FCFA pour ériger un complexe agro-industriel intégré à Nkouo, dans le département du Pool au Congo . Selon le média EcoMatin , ce projet d'envergure est conçu « sur le modèle de Sedima Sénégal » et couvre l'intégralité de la chaîne de production, de la culture des matières premières jusqu'à l'abattage et au conditionnement du poulet .



Pour concrétiser cette implantation portée par Sedima Congo SA, le financement réunit plusieurs institutions bancaires sous-régionales aux côtés d'apports en fonds propres . Cette initiative marque l'aboutissement d'une « offensive congolaise engagée de longue date », amorcée dès février 2015 avec des rencontres entre les responsables du groupe et des éleveurs locaux à Pointe-Noire .



Présentant son ambition aux autorités congolaises, Babacar Ngom avait alors souligné : « Nous avons trouvé au Congo des partenaires avec qui nous avons la ferme volonté d'investir », illustrant la volonté de bâtir une filière agricole compétitive pour répondre à la demande locale.



À terme, le complexe ambitionne notamment de produire 10 800 tonnes de maïs, 6 600 tonnes de soja et 2 200 tonnes de poulet de chair.