​Axe Dakar-Brazzaville : le ministre Cheikh Niang et son homologue conviennent d'impulser une nouvelle dynamique à leurs relations

En marge de la 14ᵉ Réunion ministérielle du Comité des Dix (C-10) de l’Ua consacrée à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang et son homologue de la République du Congo, Constant-Serge Bounda, se sont entretenus dans le cadre de leurs relations bilatérales.



Selon une note d'information, cette rencontre de haut niveau a permis aux deux chefs de la diplomatie d'aborder des questions stratégiques d'intérêt mutuel.



Au cœur des échanges diplomatiques figurait l'agenda international, avec un accent particulier mis sur la préparation des prochaines échéances multilatérales. D'après la même source, les deux Ministres « ont échangé des vues sur des questions internationales d’intérêt commun dont le prochain Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge ».



Sur le plan de la coopération bilatérale, Dakar et Brazzaville ont réaffirmé « leur volonté commune de renforcer et de diversifier le partenariat entre le Sénégal et la République du Congo ».



Afin de concrétiser cette dynamique et de « donner une nouvelle impulsion à leurs relations », les deux parties sont convenues d'organiser très prochainement une session de la Commission mixte de coopération ainsi que des consultations politiques directes.

