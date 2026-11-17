La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à travers son Bulletin Officiel de la Cote, enregistre une légère baisse de ses principaux indices pour la séance du 16 novembre 2026.



L'indice vedette BRVM Composite a reculé de -0,60 % pour s'établir à 512,85 points. Dans la même tendance, l'indice BRVM 30 a cédé -0,55 % pour atteindre 247,92 points, tandis que le compartiment BRVM Prestige a affiché un repli de -0,37 %, s'établissant à 190,89 points.



Du côté des échanges, le marché des actions a totalisé un volume de 812 440 titres échangés pour une valeur globale de 2 482 478 349 FCFA.



L'activité boursière a été marquée par une domination des valeurs en baisse, avec 33 titres enregistrant un repli contre seulement 9 hausses et 4 stagnations. Parmi les meilleures performances de la séance, le titre SETAO CI (STAC) s'est distingué en progressant de 7,46 % à un cours de 2 090. À l'inverse, la plus forte baisse a été enregistrée par SOGB CI (SOGC), dont le cours a chuté de -4,46 % pour s'établir à 7 500.



Le marché obligataire a de son côté enregistré un volume de 324 titres échangés pour une valeur totale transigée de 2 998 288 FCFA.



Les indicateurs macro-financiers globaux de la bourse font état d'un PER moyen du marché s'établissant à 16,59 et d'un taux de rendement moyen du marché de 6,79, illustrant la dynamique générale de cette place financière régionale de l'UEMOA au cours de cette séance.