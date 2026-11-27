La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a clôturé dans le rouge jeudi 26 novembre 2026.



Les principaux baromètres du marché ont reculé sur la séance, à l'image du « BRVM Composite » qui a cédé 2,41 % à 453,57 points, tout en conservant une progression annuelle de 31,18 %. Le « BRVM 30 » a reculé de 2,52 % à 219,33 points et le « BRVM Prestige » de 2,77 % à 173,43 points, tandis que la capitalisation des actions s'est établie à 17 786 572 515 422 FCFA.



Sur le marché des actions, les échanges ont pourtant gagné en ampleur par rapport à la veille, avec 1 560 673 titres échangés (+52,40 %) pour une valeur totale de 2 049 230 448 FCFA (+65,53 %).



Sur les 46 actions actives, 29 ont terminé en baisse contre seulement 9 en hausse et 8 stables : « NSIA Banque Côte d'Ivoire » (+7,50 % à 16 125 FCFA) et « Bank of Africa ML » (+5,64 % à 5 150 FCFA) ont mené les gains, tandis que « Unilever CI » (-7,50 % à 38 850 FCFA) et « Orange Côte d'Ivoire » (-7,05 % à 17 195 FCFA) ont accusé les plus forts replis.



Côté obligataire, l'activité est restée limitée avec 760 titres échangés pour 4 375 647 FCFA, pour une capitalisation de 13 416 988 725 371 FCFA. Le document de la BRVM signale également la prochaine arrivée sur le marché, le 1er décembre 2026, du « Social Bond AFINHAB 6,00% 2026-2041 ».