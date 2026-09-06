​Baisse de la note du Sénégal : Seydina Oumar Seye se dit "optimiste" et écarte le risque d’un défaut de paiement

La dégradation de la note du Sénégal par l’agence de notation S&P ne semble pas inquiéter outre mesure l’économiste Seydina Oumar Seye. Le spécialiste reste convaincu que le pays ne se dirige pas vers un défaut de paiement et estime que le Sénégal dispose encore d’importantes ressources pour surmonter ses difficultés financières.



Intervenant sur les ondes de la RFM, Seydina Oumar Seye dit comprendre la décision des agences de notation, notamment après l’annonce du plan de traitement de la dette. Il estime toutefois que leurs analyses ne prennent pas suffisamment en compte le potentiel économique du Sénégal.



« Moi, je demeure optimiste », affirme l’économiste. Selon lui, les agences de notation continuent de porter un regard biaisé sur la situation économique et la structure financière du pays.



Pour Seydina Oumar Seye, le comportement des investisseurs constitue d’ailleurs un indicateur important. Malgré les différentes dégradations de la note souveraine du Sénégal, les investisseurs continuent, selon lui, de s’intéresser au pays et d’y engager des capitaux.



« Ces agences de notation n’internalisent pas le potentiel économique du pays et, chaque fois, il y a des biais de perception qui persistent par rapport à la structure, par rapport à la situation économique du pays », soutient-il.



L’économiste évoque ainsi un « paradoxe » dans le cas sénégalais : alors que les agences de notation abaissent leur appréciation du risque lié au pays, la confiance des investisseurs ne semble pas disparaître.



« Malgré toutes ces dégradations, les investisseurs continuent à investir au Sénégal, les investisseurs continuent à avoir foi à la signature sénégalaise », souligne-t-il.



Seydina Oumar Seye reste donc confiant quant à la capacité du Sénégal à traverser cette période de tension financière. Pour lui, les difficultés actuelles ne doivent pas occulter les fondamentaux et les ressources dont dispose le pays. Il demeure ainsi convaincu que le Sénégal parviendra à sortir de cette situation sans passer par un défaut de paiement.

