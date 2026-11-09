​Bakel : l’Unacois/Yeesal porte plainte après la saisie de 50 tonnes de maïs par la Sous-brigade d'hygiène

La saisie de 50 tonnes de maïs par la Sous-brigade d’hygiène de Bakel prend une tournure judiciaire. La section départementale de l’Union nationale des associations des commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal – Yeesal (Unacois/Yeesal) a décidé de porter l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Tambacounda.



L’organisation des commerçants demande l’annulation de la saisie des marchandises. Cette démarche intervient dans un contexte de contestation autour de cette opération.



Selon RFM, les commerçants remettent notamment en cause la légalité de la procédure ayant conduit à la saisie des 50 tonnes de maïs, ainsi que les conditions dans lesquelles les marchandises ont été mises en vente aux enchères. La requête déposée auprès du tribunal vise ainsi à faire examiner les circonstances de cette opération et à déterminer si les procédures réglementaires ont été respectées.



De son côté, le directeur général du Service national de l’Hygiène s’est exprimé sur cette affaire. Selon le colonel El Hadj Malick Sy, les 50 tonnes de maïs saisies étaient destinées à la consommation animale et non à la consommation humaine.



Le dossier est désormais entre les mains de la justice, dont la décision est attendue par les commerçants.